Трихолог объяснила, в каких случаях витаминные добавки вредят волосам Трихолог Нагайцева: витаминные добавки не помогут при проблемах с волосами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Витаминные добавки содержат среднесуточные дозировки, которых зачастую достаточно для поддержания здоровья волос, однако при возникновении проблем с волосами добавки не помогут, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, в этом случае витаминные комплексы не покроют дефицит минералов в организме и нужно обратиться к специалисту. Также существует риск для здоровья волос, если препарат употребляется неправильно.

Вопрос решается с пациентом индивидуально, нужно определить, какого минерала ему не хватает. Есть, наоборот, случаи, когда избыток витамина приводит к проблемам с волосами. Например, [избыток] витамина A или селена приводит к выпадению волос. Некоторые врачи зачастую назначает отдельный витамин или минерал по конкретной проблеме и жалобам, — отметила Нагайцева.

Если человек не разбирается в составе витаминного комплекса, тогда существуют опасения насчет его приема, подчеркнула трихолог. По ее словам, прием препаратов должен проводиться под контролем специалиста, поскольку неправильное их употребление или употребление не тех препаратов может привести к отравлению.

Ранее диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина рассказала, что витаминные комплексы удобны в использовании, так как человек выпивает одну капсулу и не тратит много времени. Однако специалист предупредила, что чрезмерное употребление препарата может вызвать сильную аллергическую реакцию.