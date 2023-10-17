Тревел-блогер рассказала, за что пассажиров могут выгнать из самолета Блогер Ансталь: пассажиров могут снять с рейса за вызывающий наряд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У авиакомпаний есть список правил, которые пассажирам необходимо соблюдать, и внешний вид является основным пунктом, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, внешний вид не должен быть провокационным и вызывающим, иначе человека просто снимут с рейса. Также под запретом драки и эмоциональные выступления, добавила путешественница.

Внешний вид не должен быть провокационным, вызывающим и вызывать негативные эмоции у других путешественников, иначе вас могут просто выгнать из самолета. Также необходимо соблюдать все правила техники безопасности, о которых сообщают бортпроводники. В ином случае вас опять же могут снять рейса, ведь безопасность людей — это главное. Под запретом драки и какие-то эмоциональные выступления, — рассказала Ансталь.

Блогер пояснила, что случаи, когда пассажиры находятся на борту в состоянии сильного алкогольного опьянения и ведут себя неадекватно — не редкость, поэтому бортпроводник имеет полное право отказать человеку в посадке на рейс.

Я бы также не советовала шутить о взрывчатых веществах, которые якобы у вас есть. Это может закончиться не только тем, что пассажира выгонят из самолета, но еще и придётся встретиться с сотрудниками полиции. Не стоит забывать, что в самолете вы не одни и сотрудники несут ответственность за безопасность каждого, — добавила Ансталь.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Антальи российские туристы, которые не смогли вылететь в Москву, устроили массовую драку. Один из очевидцев поделился в Сети видео произошедшего. На кадры попал момент, как сотрудники службы безопасности аэропорта пытаются разнять участников потасовки, в которую оказались втянуты около 20 россиян.