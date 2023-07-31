Тревел-блогер рассказала о самых необычных местах для путешествий Тревел-блогер Ансталь назвала Шантарские острова и Кубу самыми необычными местами для путешествий

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Пляж Варадеро, Куба

В мире есть большое количество непопулярных, но очень интересных направлений для путешествий, например, Шантарские острова, Куба и районы Фуджейра в Арабских Эмиратах, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, эти места поразят туристов необыкновенной красотой, богатой культурой и архитектурными достопримечательностями.

На Шантарских островах туристы смогут поплавать вместе с китами. Архипелаг в самом укромном уголке Дальнего Востока удивит своими видами, природа там напоминает Симиланские острова, расположенные на юге Таиланда. Шантарские острова - это белые, песчаные пляжи, бухты и удивительные пейзажи с прекрасными растениями, - рассказала Ансталь.

Одним из необычных направлений для путешествия за границу блогер назвала Кубу. По ее словам, остров привлекает туристов интересным колоритом, белоснежными пляжами и доступными ценами. Блогер отметила, что сейчас стоимость тура составит около 100 тыс. рублей, что вполне недорого, учитывая долгий перелет.

На Кубе советую остановиться в Варадеро и обязательно посетить саму Гавану. Это будет очень атмосферное и интересное путешествие, - добавила Ансталь.

Также блогер отметила районы Фуджейра в Арабских Эмиратах для летнего отпуска. По ее словам, ОАЭ поражает туристов роскошью, садами, и своей богатой культурой.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь объяснила рост турпотока в Таиланд из России на 1000%. Популярность этого направления объясняется «достаточно приемлемыми» ценами, интересной местной кухней и экзотическим для граждан РФ бытом, отметила блогер. По ее словам, стоимость путевок, несмотря на ежегодный рост, устраивает российских туристов.