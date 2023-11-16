Тревел-блогер рассказала, как не остаться на шоссе с пустым баком Тревел-блогер Ансталь посоветовала заправлять полный бак перед долгими поездками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед дальним путешествием на автомобиле стоит заправить полный бак, чтобы не остаться посреди шоссе без топлива, особенно на платных трассах, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, качество горючего в российской глубинке оставляет желать лучшего, поэтому лучше позаботиться о топливе заранее, в частности наполнить канистру.

Перед дальней поездкой на автомобиле нужно заправить полный бак, так как не на всех трассах, особенно на платных, заправки относительно недалеко друг от друга. Кроме того, качество бензина в глубинке оставляет желать лучшего, поэтому, стартуя из центральных городов, мегаполисов, лучше сразу заправиться хорошим бензином или дизелем на самых известных заправках, — добавила Ансталь.

Она подчеркнула, что запасная канистра выручит, если владелец авто планирует посетить труднодоступные места или регионы со слабо развитой инфраструктурой.

Ранее Ансталь рассказала NEWS.ru, что длительные путешествия лучше всего совершать в трейлере, однако для поездок по России он не подойдет, поскольку в стране мало кемпов, где можно их заряжать. По ее словам, лучшими машинами для путешествий по бездорожью являются внедорожники и кроссоверы, а для тура по городам — универсалы и вместительные седаны. Для длительных же поездок отличным выбором станут минивэны, подчеркнула она.