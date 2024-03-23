«Третий рейх стал четвертым»: рэпер Серега о войне Запада против славян Рэпер Серега призвал найти организаторов теракта в «Крокусе» и возродить СССР

Фото: Рэпер Серега (Сергей Пархоменко)

Белорусский музыкант Сергей Пархоменко (рэпер Серега), который сейчас выступает под псевдонимом выступает под псевдонимом Полиграф Шарикоff, в беседе с NEWS.ru выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле», где террористы расстреляли сотни людей. Он призвал найти заказчиков этого страшного преступления, а также сплотиться против коллективного Запада, который по его словам превратился в «четвертый рейх».

Славян всегда пытались поставить на колени: огнем и мечом. Это война длиной в тысячу лет, но направление всегда одно — историческая большая Россия. Я в первую очередь соболезную семьям пострадавших вчера в этой трагедии, скорблю о погибших там. Вместе с тем я понимаю, что поймали исключительно тех, кто нажимал на курок и поджигал, а здесь нужно обязательно выйти на заказчика. Нюрнбергский трибунал не заставил каяться ни одного из тех, кто был там приговорен к высшей мере. Следовательно, мы должны понимать, что Третий рейх не капитулировал, он стал четвертым, — сказал Пархоменко.

По словам музыканта, коллективный Запад объявил войну России, но действует чужими руками. Он напомнил признание одного их предполагаемых террористов, который признался, что его завербовали в мессенджере. Рэпер уверен постсоветские страны пытаются разделить, однако наоборот — надо держаться вместе.

Распад СССР был началом катастрофы, последствия которой мы сейчас расхлебываем. нужно возвращаться к красному цвету флага и нужно снова собираться в мощный боевой кулак, в семью народов. Нужно вспомнить наконец, что мы Орда, — заключил музыкант.

Ранее Пархоменко пришел в российскому посольству в Минске, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу памяти жертв погибших при стрельбе в «Крокус Сити Холле». Он принес розовые гвоздики. Музыкант не стал сразу покидать траурное место, а остался стоять вместе с другими скорбящими жителями.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вчера, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета, число погибших в теракте в «Крокусе» достигло 133 человек. При этом СМИ сообщают, что количество жертв может превышать 150. Еще более ста человек получили различной степени тяжести ранения.