Непогода остановила движение на десяти трассах в Алтайском крае. Метель и снегопады спровоцировали массовые ДТП, в которые попали более 50 автомобилей.
Закрыты дороги от Поспелихи до границы с Казахстаном, от Змеиногорска до Рубцова, нет движения от Усть-Калманки до Чарышского, от Алейска до Смоленского,
Закрыт проезд по дороге от Горняка до Староалейского, от Алексеевки до Солонешного, от Быстрого Истока до Ануйского и других трассах.
Ограничено движение для большегрузов и пассажирского транспорта на дороге от Бийска до Белокурихи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спасатели эвакуировали 40 иностранных студентов с заснеженной трассы в Алтайском крае из-за поломки автобуса, на котором они 19 января ехали из монгольского Улан-Батора в Казахстан.
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