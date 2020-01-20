https://static.news.ru/photo/aee91f50-3b35-11ea-bc31-fa163e074e61_660.jpg Фото: 7aktuell.de | Moritz Bassermann/www.imago-images.de/Global Look Press

Непогода остановила движение на десяти трассах в Алтайском крае. Метель и снегопады спровоцировали массовые ДТП, в которые попали более 50 автомобилей.

Закрыты дороги от Поспелихи до границы с Казахстаном, от Змеиногорска до Рубцова, нет движения от Усть-Калманки до Чарышского, от Алейска до Смоленского, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Закрыт проезд по дороге от Горняка до Староалейского, от Алексеевки до Солонешного, от Быстрого Истока до Ануйского и других трассах.

Ограничено движение для большегрузов и пассажирского транспорта на дороге от Бийска до Белокурихи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спасатели эвакуировали 40 иностранных студентов с заснеженной трассы в Алтайском крае из-за поломки автобуса, на котором они 19 января ехали из монгольского Улан-Батора в Казахстан.