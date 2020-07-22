Традиционный выпускной для школьников пройдёт в Москве 24 июля

https://static.news.ru/photo/ef9c3c2c-cbf3-11ea-8345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном парке Горького 24 июля состоится традиционный выпускной для школьников.

Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, руководство Москвы готовилось к этому мероприятию и показатели заболеваемости в столице, которые «действительно идут вниз», позволяют провести «праздник для московских выпускников», передаёт ТАСС.

Праздник пройдёт 24 июля в парке Горького, — сказала она.

При этом 4 июля стало известно, что Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия вроде утренников и выпускных в детсадах, вузах и школах из-за коронавируса до 2021 года. Следствием запрета стало решение провести выпускные в ряде областей онлайн.