Общество

Традиционный выпускной для школьников пройдёт в Москве 24 июля

11:13, 22 июля 2020 95
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном парке Горького 24 июля состоится традиционный выпускной для школьников.

Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, руководство Москвы готовилось к этому мероприятию и показатели заболеваемости в столице, которые «действительно идут вниз», позволяют провести «праздник для московских выпускников», передаёт ТАСС.

Праздник пройдёт 24 июля в парке Горького, — сказала она.

При этом 4 июля стало известно, что Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия вроде утренников и выпускных в детсадах, вузах и школах из-за коронавируса до 2021 года. Следствием запрета стало решение провести выпускные в ряде областей онлайн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Уральский федеральный университет устроил выпускной в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Мероприятие вёл телеведущий Иван Ургант. Шоумен находился дома и работал по видеосвязи. Трансляция мероприятия собрала 480 тысяч просмотров. По данным «Коммерсанта», учебное заведение потратило на контракт с шоуменом 1 595 750 рублей.

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