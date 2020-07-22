Традиционный выпускной для школьников пройдёт в Москве 24 июля

В столичном парке Горького 24 июля состоится традиционный выпускной для школьников.
Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, руководство Москвы готовилось к этому мероприятию и показатели заболеваемости в столице, которые «действительно идут вниз», позволяют провести «праздник для московских выпускников»,
Праздник пройдёт 24 июля в парке Горького, — сказала она.
При этом 4 июля стало известно, что Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия вроде утренников и выпускных в детсадах, вузах и школах из-за коронавируса до 2021 года. Следствием запрета стало решение провести выпускные в ряде областей онлайн.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Уральский федеральный университет устроил выпускной в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Мероприятие вёл телеведущий Иван Ургант. Шоумен находился дома и работал по видеосвязи. Трансляция мероприятия собрала 480 тысяч просмотров. По данным «Коммерсанта», учебное заведение
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