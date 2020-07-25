«Тотальный диктант» в 2020 году может пройти в формате онлайн

https://static.news.ru/photo/93af5a9e-ce6d-11ea-9888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция «Тотальный диктант» в 2020 году может состояться в формате онлайн, но организаторы не теряют надежды на очное его проведение при соблюдении мер предосторожности. Об этом заявил председатель филологического совета акции Владимир Пахомов.

<…> но мы очень надеемся, пусть с разными ограничениями, с возможностью меньшего (количества. — NEWS.ru) человек на площадке, с дистанцией между ними, что удастся его провести и офлайн, потому что для многих очень важно прийти в аудиторию, взять ручку, бланк и написать текст, — сказал Пахомов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он также отметил, что в сентябре-октябре пройдёт повтор онлайн-курсов по подготовке к диктанту.

В 2019 году «Тотальный диктант» проходил в 76 странах мира. Тексты на разных площадках читали актёры, музыканты, писатели, чиновники и даже голосовой помощник «Яндекса» «Алиса».

Как ранее писал NEWS.ru, общероссийская образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 17 октября. Её перенесли на полгода из-за эпидемии коронавируса COVID-19.