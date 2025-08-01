Том-Кха-Гай – вкусный куриный суп! Необычное первое блюдо понравится всем! Этот ароматный суп с нежным кокосовым молоком, курицей и яркими цитрусовыми нотками – настоящее путешествие в Таиланд. Готовится всего 20 минут, но оставляет незабываемые впечатления!

Ингредиенты (на 2 порции)

Кокосовое молоко – 400 мл

Куриное филе – 300 г

Шампиньоны – 150 г

Галангал (или имбирь) – 30 г

Лемонграсс – 2 стебля

Листья лайма – 4 шт.

Перец чили – по вкусу

Лайм – 1 шт.

Рыбный соус – 2 ст.л.

Зеленый лук, кинза – для подачи

Приготовление

Нарежьте курицу кубиками, грибы пластинами. В кокосовое молоко добавьте галангал, примятый лемонграсс и листья лайма. Доведите до кипения, варите 5 минут Положите курицу, готовьте 7-10 минут. Добавьте грибы и чили, варите еще 3 минуты. Влейте сок лайма и рыбный соус, сразу снимите с огня.

Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.