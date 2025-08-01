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01 августа 2025 в 14:30

Том-Кха-Гай — вкусный куриный суп! Необычное первое блюдо понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Том-Кха-Гай – вкусный куриный суп! Необычное первое блюдо понравится всем! Этот ароматный суп с нежным кокосовым молоком, курицей и яркими цитрусовыми нотками – настоящее путешествие в Таиланд. Готовится всего 20 минут, но оставляет незабываемые впечатления!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Кокосовое молоко – 400 мл
  • Куриное филе – 300 г
  • Шампиньоны – 150 г
  • Галангал (или имбирь) – 30 г
  • Лемонграсс – 2 стебля
  • Листья лайма – 4 шт.
  • Перец чили – по вкусу
  • Лайм – 1 шт.
  • Рыбный соус – 2 ст.л.
  • Зеленый лук, кинза – для подачи

Приготовление

  1. Нарежьте курицу кубиками, грибы пластинами. В кокосовое молоко добавьте галангал, примятый лемонграсс и листья лайма. Доведите до кипения, варите 5 минут
  2. Положите курицу, готовьте 7-10 минут. Добавьте грибы и чили, варите еще 3 минуты. Влейте сок лайма и рыбный соус, сразу снимите с огня.

Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.

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Таиланд
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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