В России обнаружили бактерию-людоеда из США РЕН ТВ: бактерия-людоед из США добралась до российских курортов

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Захватившая Американский континент «плотоядная» бактерия Vibrio vulnificus, также известная как бактерия-людоед, добралась до российских курортов, сообщает телеканал РЕН ТВ. Восемь лет назад она была обнаружена в пробах воды из Балтийского моря, а недавно, по словам биолога Марии Игнатенко, бактерию выявили также в Сочи, Ялте и Новороссийске. По словам эксперта, она попадает в страну с международными судами.

Она у нас есть — Новороссийск, Сочи, Ялта. Вот эти балластные воды судов, которые прибывают в международные порты Ростова, Таганрога и Азова из-за рубежа. То есть она к нам приплывает периодически, — заявила Игнатенко.

По словам экспертов, подцепить бактерию можно в море или океане. Чаще всего она встречается на мелководье в мае — октябре. Бактерия попадает в организм через раны на теле либо с употреблением сырых или плохо приготовленных морепродуктов. Чаще всего она паразитирует на устрицах. В тканях моллюсков Vibrio vulnificus может жить годами.

Vibrio vulnificus — родственник возбудителя холеры. Наиболее уязвимыми к этой бактерии являются люди со слабым иммунитетом. В группе риска находятся люди, больные диабетом либо имеющие проблемы с печенью и хронические заболевания.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что пик заболеваемости клещевым энцефалитом приходится на весну — лето: май, июнь, июль. По его словам, опасное заболевание переносят иксодовые клещи.