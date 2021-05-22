Тиктокер извинился за поддержку школьника, назвавшего Кадырова «шайтаном»

https://static.news.ru/photo/fbd0da4c-bbd6-11eb-9cce-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Пермский блогер принёс свои извинения за то, что несколько дней назад записал видео в поддержку подростка, обозвавшего главу Чечни Рамзана Кадырова «шайтаном». Он удалил свой ролик и закрыл все социальные сети. Об этом 23 мая сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости!».

История началась несколько дней назад, когда Кадыров вёл трансляцию в сторис Instagram. Один из пользователей назвал его «шайтаном». В исламе это одно из названий дьявола и считается оскорблением. Политик в эфире начал угрожать оскорбившему его гражданину.

Впоследствии стало известно, что автором комментария стал 15-летний выходец из Дагестана, проживающий в Подмосковье.

Родители юноши извинились за сына, которого «недостойно» воспитали. Данное решение вызвало ответную реакцию со стороны общества. В Сети стартовала акция под хештегом #КадыровШайтан. В её рамках тиктокер из Перми записал видео, в котором призывал уволить главу Чечни за его поведение в отношении граждан. Позднее молодой человек изменил своё мнение на этот счёт.

Я сразу пожалел о своём поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа, — сказал блогер.

Ранее Кадыров в прямом эфире в Instagram назвал себя «проектом» и «пехотинцем» президента России Владимира Путина, а также «слугой народа». Глава Чечни добавил, что российский лидер доверяет ему и его деятельность на посту главы республики не противоречит исламу. Кадыров отметил, что все достижения, которые связаны с восстановлением Чечни и с безопасностью в республике, являются исключительно заслугой Путина.