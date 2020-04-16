Перед самоизоляцией россияне активно скупали не только гречку с туалетной бумагой, но и тесты на беременность. Судя по статистике продаж, для части населения эта продукция оказалась так же востребована, как и товары первой необходимости. Сложившаяся ситуация вызывает опасения у экспертов. Чем вызван ажиотажный спрос — в материале NEWS.ru.

С 9 по 29 марта в России был зафиксирован повышенный спрос на тесты на беременность. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные NEWS.ru аналитической компанией DSM Group.

Если с 2 по 8 марта в аптеках было куплено 474 тысячи упаковок на 53 млн рублей, то с 9 по 15 число продажи составили 585 тысяч упаковок на 64 млн рублей. К февральским значениям показатели вернулись после того, как в России начались нерабочие дни, которые объявил президент в связи с пандемией.

Повышенный спрос на тесты можно объяснить тем, что в марте ходили слухи о введении карантина и в магазинах наблюдался дефицит ряда продуктов. Россиянки решили, что им лучше иметь данный товар про запас. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников. Тесты на карантине нужны женщинам для того, чтобы в случае предположения беременности можно было подтвердить свои догадки дома, а не выходить на улицу и не ставить под угрозу как своё здоровье, так и ребёнка.

Однако есть и другая причина запасливости россиянок — многие из них не пользуются надёжными методами контрацепции.

Пользователями тестов на беременность в первую очередь являются люди, которые не предохраняются. Очень грустно, что россиянки вместо того, чтобы купить противозачаточные таблетки и исключить беременность, проверяют её наличие с помощью тестов. Кроме того, в условиях эпидемии заводить потомство не очень разумно. Даже если речь шла бы о гриппе. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Для части населения тесты на беременность являются товаром первой необходимости, отметил сексолог. Спад спроса на них во время изоляции связан с тем, что люди стали меньше выходить из дома, а также убедились в отсутствии дефицита товара.

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Весна и карантин располагают людей к более активной интимной жизни, что повышает риск забеременеть. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила директор Ассоциации народонаселения и развития, врач — акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Я не думаю, что перед карантином тесты представляли собой нечто материально важное для россиянок. Даже если бы они пропали из аптек, можно было бы обратиться к гинекологу. Но, с другой стороны, к спросу на товар могла привести повышенная частота занятий сексом на карантине. Людей сейчас не беспокоят мысли о работе и начальнике — они находятся с любимыми наедине. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

Специалист также подчеркнула, что тесты на беременность в большинстве своём покупают люди, которые вовсе не предохраняются. Надёжными методами контрацепции в России пользуются лишь 30% женщин. Оставшиеся 70% предпочитают прерванный половой акт и мужской презерватив, заявила Ерофеева. Последний хорошо защищает от заболеваний, передающихся половым путём, но плохо предохраняет от нежелательной беременности. 15 из 100 пар, которые регулярно пользуются мужскими презервативами, сталкиваются с зачатием в течение года, добавила эксперт.

Во избежание беременности следует пользоваться надёжными и современными методами контрацепции, которые можно подобрать на приёме у врача. Среди них — противозачаточные таблетки, гормональные кольца и пластыри, а также внутриматочные спирали. Последняя является не только средством защиты от нежелательного оплодотворения, но и обладает лечебными свойствами при кровотечениях и миоме (опухоль).