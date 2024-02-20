Терапевт сравнил ковид с черепно-мозговой травмой Терапевт Хоманов: последствия ковида можно сравнить с черепно-мозговой травмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия коронавируса можно сравнить с черепно-мозговой травмой, сообщил NEWS.ru врач-терапевт Константин Хоманов. По его словам, нейровоспаление, возникающее после болезни, морфологически и клинически похоже на то, что происходит с мозгом человека после ЧМТ, ведь суть поражения в обоих случаях — разрушение нейронов.

Непосредственное нейровоспаление, естественно, морфологически и клинически похоже на последствия черепно-мозговой травмы, ведь и там и там суть одна — разрушение нейронов, — сказал Константин Хоманов.

Он добавил, что, помимо непосредственного влияния на ткани мозга, коронавирус поражает сосуды, влияет на циркуляцию и свертываемость крови. Поэтому опосредованно возникает кислородное голодание мозга — хроническая ишемия. Из-за этого после болезни способность запоминать и изучать новое выраженно снижается, возникает так называемый мозговой туман.

Ранее врач — гематолог-онколог Ольга Алешина сообщила, что коронавирусная инфекция у онкогематологических пациентов может протекать тяжелее, дольше и приводить к летальному исходу. По ее словам, одной из основных причин летальности является вторичный иммунодефицит. Она посоветовала соблюдать рекомендации Минздрава и продолжать иммунизироваться.