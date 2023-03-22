Терапевт рассказала, почему люди внезапно падают в обморок Терапевт Иванова: главной причиной внезапных обмороков является нарушение кровоснабжения головного мозга

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Главной причиной внезапных обмороков является нарушение кровоснабжения головного мозга, рассказала NEWS.ru терапевт Ксения Иванова. Эксперт добавила, что проблемы с кровоснабжением мозга, в свою очередь, говорят об интоксикации, потере крови, болезнях ЖКТ и стрессе.

У внезапного обморока одна главная причина — нарушение кровоснабжения головного мозга. А оно может быть симптомами многих заболеваний или эмоционального состояния: проблем с сердцем и сосудами, болезней желудка, анемии, гипогликемии, стресса, потери крови, — добавила Иванова.

Эксперт подчеркнула, что нарушение кровоснабжения мозга может быть симптомом пониженного артериального давления на фоне метеочувствительности или приема лекарств, микроинсульта (у пожилых людей), эпилепсии и других неврологических заболеваний.

Понижение артериального давления на фоне метеочувствительности или приема лекарств, нарушение кровообращения, стресс —сильная боль, внезапное эмоциональное потрясение, факторы, провоцирующие стресс — жара, недостаток воздуха в помещении, длительное стояние без движения, голод, усталость, обезвоживание организма, микроинсульты у людей пожилого возраста, эпилепсия и другие неврологические заболевания, — подытожила Иванова.

Ранее кандидат исторических наук и профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев внезапно упал в обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Эксперт считает, что потерял сознание из-за недосыпа и переутомления, инцидент никак не связан с обсуждаемой темой. Карнеев рассказал, что на съемочную площадку быстро вызвали скорую помощь, а до дома он добрался самостоятельно.