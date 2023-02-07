Терапевт рассказал о смертельной опасности приема лекарств по совету друзей Терапевт Доржиев: принимать лекарства по совету друзей смертельно опасно

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Принимать лекарства по совету друзей смертельно опасно, рассказал Pravda.ru терапевт Зандан Доржиев. По его словам, самолечение является одной из самых вредных привычек россиян, а самостоятельная замена прописанных врачом препаратов на рекомендованные кем-либо может крайне отрицательно повлиять на течение заболевания. Эксперт подчеркнул, что врач подбирает лекарства индивидуально, учитывая многие факторы.

К сожалению, данная привычка очень распространена, она смертельно опасна. Как часто на приёме я пытаюсь разобраться, почему у моего пациента вдруг пошла такая отрицательная динамика, и выясняется, что он теперь пьёт «очень хорошие таблетки», которые «поставили на ноги» какую-то его подругу. Но лекарства не делятся на «хорошие» и «плохие», они подбираются индивидуально с учётом именно вашего организма, — пояснил Доржиев.

Терапевт объяснил, что при подборе препаратов учитывается их взаимодействие с другими лекарствами, которые принимает пациент. Дозировка также подбирается индивидуально, уточнил эксперт. Также он добавил, что даже людям одного пола и возраста могут назначать разные препараты.

Терапевт Виктор Лишин ранее рассказал, что в период обострения гриппа люди начинают принимать антибиотики, не учитывая тот факт, что вирусы ими не лечатся. Специалист объяснил, что самолечение антибактериальными препаратами без назначения врача может привести к дисбактериозу и устойчивости к противомикробным лекарствам.