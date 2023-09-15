Терапевт рассказал, как снизить артериальное давление без приема лекарств Терапевт Видяскин: давление снижают физкультура, богатый овощами рацион и йога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артериальное давление реально снизить без приема медикаментов, если регулярно заниматься физкультурой, есть побольше овощей и фруктов, а также цельнозерновых, нежирных и богатых белками продуктов, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Он отметил, что из упражнений в данной ситуации подойдут ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога.

Увеличьте потребление овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, богатых белками. Ограничьте в рационе соль и животные жиры. Регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога, могут помочь снизить давление. Старайтесь заниматься физической активностью по 30 минут в день, — добавил медик.

Собеседник подчеркнул, что давление также помогут снизить расслабляющие практики: йога или массаж, медитация, глубокое дыхание. Видяскин также призвал избегать употребления алкоголя и не курить, так как этиловый спирт и содержащийся в сигаретах никотин могут повышать давление.

Если у вас избыточная масса тела, учитывайте, что ее снижение поможет снизить и давление. Старайтесь поддерживать здоровый вес путем сбалансированного питания и умеренной физической активности. Кофеин может временно повысить артериальное давление. Если часто пьете кофе, постарайтесь избавиться от этой привычки и заменить кофейные напитки на альтернативы без кофеина, — заявил Видяскин.

Терапевт отметил, что перечисленные методы могут быть эффективными для снижения артериального давления, но они не заменяют медицинской консультации.

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