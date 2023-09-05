Мясников назвал основные признаки сердечной недостаточности Мясников: сердечную недостаточность можно узнать по утомляемости и набору веса

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Основными признаками, по которым можно определить сердечную недостаточность, являются излишняя утомляемость, быстрый набор веса, одышка при нагрузке, уменьшение количества мочи, а также пробуждения во сне из-за нехватки воздуха, заявил в эфире передачи «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. При этом он подчеркнул, что эти признаки характеризуют третью, тяжелую форму сердечной недостаточности.

При этом важно понимать, что одышка как симптом при недостаточности будет отличаться. В норме одышка есть у всех — попробуйте подняться на пятый этаж: там и одышка будет, и пульс 120. Но у здорового человека это пройдет за несколько минут, — отметил телеведущий.

Мясников объяснил, что факторами, которые способны развить сердечную недостаточность, являются курение, избыточный вес, артериальная гипертония, повышение сахара и почечная недостаточность. У людей, которые страдают от сердечной недостаточности второй степени, могут проявиться изменения на УЗИ (например, утолщение межжелудочковой перегородки). Набор веса, переутомляемость, одышка и уменьшение количества мочи — явные признаки тяжелой формы болезни сердца, заявил Мясников.

Ранее врач Александр Мясников назвал упражнение под названием «планка» весьма полезным способом профилактики и облегчения начальных стадий гипертонической болезни. Это упражнение включает занимание позиции, схожей с исходной для отжиманий, которую необходимо сохранить на протяжении определенного периода времени.