Терапевт рассказал, как правильно оказать первую помощь при инсульте Терапевт Видяскин: человека с инсультом нельзя перемещать и давать ему лекарства

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Человека с инсультом нельзя перемещать без необходимости для минимизации возможных повреждений, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Он отметил, что при «ударе» нельзя давать больному медикаменты без назначения врача, а также кормить и поить, так как у пациента часто нарушается функция глотания. Собеседник подчеркнул, что при появлении симптомов кровоизлияния в мозг нужно сразу вызвать скорую помощь.

Убедитесь, что больной находится в безопасном и удобном положении, не перемещайте его без необходимости. Проверьте, дышит ли он, есть ли пульс, обеспечьте свободный доступ кислорода, развяжите тугую одежду. В случае отсутствия дыхания и сознания, приступайте к проведению сердечно-легочной реанимации, — добавил Видяскин

Врач добавил, что при возникновении тошноты или рвоты или потере сознания нужно повернуть больного на бок и подложить пакет или таз. Видяскин также посоветовал записать время начала возникновения симптомов инсульта — такая информация полезна для оценки состояния человека и лечения.

Успокойте больного и обеспечьте ему моральную поддержку. Это может помочь снизить степень стресса и дискомфорта. Не оставляйте пациента без наблюдения до приезда скорой помощи. При инсульте состояние больного может измениться. Не кормите и не поите больного, так как при инсульте может быть нарушена функция глотания, и он может подавиться. Не давайте лекарственные средства без назначения врача, так как это может усугубить текущее состояние, — подытожил Видяскин.

Ранее Видяскин предупредил, что основными симптомами инсульта, которые нельзя ни с чем спутать, являются внезапная слабость или онемение в одной половине тела. Он отметил, что к признакам «удара» можно отнести острую головную боль и потерю равновесия.