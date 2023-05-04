Терапевт объяснил, как оказать первую помощь при ожоге кипятком Терапевт Раменский: при ожоге кипятком необходимо снять одежду и поместить рану под холодную воду

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При ожоге кипятком в домашних условиях необходимо снять мокрую одежду, особенно если она из синтетики и, не задевая вздувшиеся пузыри, поместить пораженный участок тела под холодную проточную воду с не очень сильным напором, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Он добавил, что можно использовать таз или ванну с набранной жидкостью.

Холодная вода снизит отечность и боль, охладит поврежденные и рядом расположенные ткани. Спустя 15 минут можно промокнуть (не вытирать) пораженный участок мягкой салфеткой без ворса, наложить повязку. Важно, чтобы стерильная повязка аккуратно покрывала обожженную кожу, не давила и не натирала, особенно если образовались волдыри, — подчеркнул Раменский.

По его словам, ожоги кипятком часто сопровождаются большим количеством волдырей, поэтому категорически нельзя мазать повреждение жиром, маслом, мазью, так как это грозит инфицированием тканей. Марганцовка, спирт или йод только усилят боль, а лед спровоцирует обморожение тканей. Также нельзя прокалывать волдыри.

Лучше воспользоваться специализированной мазью от ожогов, желательно ее иметь дома и на даче. Если же площадь ожога больше, чем квадрат 10х10 см, то лучше обратиться к врачу, — подытожил Раменский.

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