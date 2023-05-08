Терапевт рассказал, как безопасно вытащить занозу Терапевт Раменский: при попадании занозы лучше всего обратиться в медпункт

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При попадании занозы лучше обратиться в медпункт, чтобы врачи смогли ее правильно вытащить, сообщил NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Он отметил, что если поблизости нет медучреждений, то место попадания занозы нужно обработать антисептиком. Врач подчеркнул, что если это не заноза из дерева, а кусочек металла или стекла, то не стоит пытаться вытащить его самостоятельно, лучше сразу обращаться к врачу.

Если вдруг в палец или в пятку попала заноза и поблизости есть медпункт или поликлиника, то лучше сразу обратиться туда, так как там есть все необходимые инструменты, чтобы любую занозу быстро вытащить. Если же рядом нет медучреждения, сразу же нужно обработать место попадания занозы антисептиком. Если под рукой нет иглы или пинцета, то можно замочить в ванночке с теплой водой и солью, через 10 минут заноза должна легко выйти, — рассказал Раменский.

Он добавил, что если не получилось вытащить занозу после дезинфекции, то на больное место можно приклеить липкий фрагмент пластыря и резко дернуть — заноза должна выскочить. Другой вариант — обильно смазать место попадания занозы ихтиоловой мазью, антисептиком для лечения ран и забинтовать — через несколько часов заноза выйдет сама.

Если попробовали перечисленные способы и не помогло, значит, обязательно нужно обратиться к врачу, особенно если ситуация случилась с ребенком. Ведь даже маленькая заноза может стать причиной серьезного воспалительного процесса. Ведь достаточно быстро заноза может начать опухать, и даже может появится гной. С этим нельзя шутить, — сообщил медик.

Ранее Раменский рассказал, что при ожоге кипятком в домашних условиях необходимо снять мокрую одежду, особенно если она из синтетики, и, не задевая вздувшиеся пузыри, поместить пораженный участок тела под холодную проточную воду с не очень сильным напором. Он добавил, что можно использовать таз или ванну.