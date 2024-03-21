Терапевт объяснила, нужна ли пересадка печени при отравлении парацетамолом Терапевт Лапа: при отравлении парацетамолом не обязательно пересаживать печень

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Операция по пересадке печени для трехлетнего ребенка в Бурятии из-за передозировки парацетамолом может не понадобиться, заявила в беседе с «360» врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Она подчеркнула, что не знает таких случаев, когда отравление парацетамолом приводило бы к необратимому разрушению органов.

Я не знаю, зачем делать пересадку в этой ситуации. <...> А вот иммунная составляющая, отек иммунный, он есть. Это гиперреакция иммунной системы на эти препараты, на парацетамол, — пояснила врач.

Она напомнила, что печень у детей обычно хорошо самовосстанавливается. Эксперт предположила, что ее бурятские коллеги приняли за разрушение печени у ребенка отек, вызванный передозировкой лекарства. Лапа добавила, при отравлении пациенту назначают сорбенты для очистки печени, и подчеркнула, что дозировки лекарств должны соответствовать возрасту.

Ранее в Закаменской центральной районной больнице Бурятии сообщили о тяжелом случае отравления парацетамолом ребенка возрастом два года и девять месяцев. Вертолет санитарной авиации доставил мальчика в реанимационное отделение ночью в тяжелом состоянии. Медики заявили о необходимости срочной пересадки печени.