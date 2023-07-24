Терапевт объяснил, как могут сказаться на здоровье частые перелеты Терапевт Маскин предупредил об обострении хронических заболеваний из-за частых перелетов

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Частые перелеты могут привести к обострению хронических заболеваний, предупредил врач-терапевт Максим Маскин. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист отметил, что не следует летать на самолете чаще двух раз в месяц. Он уточнил, что пилоты гражданской авиации примерно в четыре раза чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, в шесть раз — от заболеваний ЖКТ и в пять раз — от проблем с позвоночником.

Официальной трактовки понятия «частые перелеты» нет. Считается, что их не стоит совершать чаще одного-двух раз в месяц. Большое количество путешествий по воздуху может спровоцировать обострение хронических заболеваний, — пояснил терапевт.

По словам Маскина, во время полета артерии и сосуды пережимаются, нарушается кровоток и циркуляция лимфы, возникают отеки из-за нахождения без движения в узком кресле. Врач подчеркнул, что это особенно опасно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, патологий печени и почек. Неподвижность может спровоцировать развитие тромбофлебита — воспаления стенок сосудов. Терапевт отметил, что в группе риска находятся пожилые, люди с лишним весом или с генетической предрасположенностью.

Кроме того, происходит снижение содержания кислорода в крови. Из-за гипоксии возникает головная боль, метеоризм, а из-за перепадов давления может заложить уши или носоглотку. Маскин предупредил, что в салоне хорошо распространяются инфекции. Он посоветовал носить маски во время полета.

Психотерапевт Жанна Гарданова ранее порекомендовала переключаться на внешние факторы при панической атаке в самолете. По словам специалиста, для этого можно воспользоваться бумажным пакетом, чтобы подышать, или умыться холодной водой.