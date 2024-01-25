Терапевт назвала самые важные витамины для мужского здоровья Терапевт Тимощенко: главными витаминами для мужчин являются D, C и A

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Самыми важными витаминами для мужского здоровья являются витамины D, C, A, E, B9 и B6, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила, что витамин D регулирует обмен кальция и фосфора, поддерживающего работу щитовидной железы, и влияет на фертильность представителей сильного пола.

Витамин D отвечает за обмен кальция и фосфора, поддерживает работу щитовидной железы, влияет на фертильность у мужчин и эректильную функцию. Витамин C обеспечивает синтез коллагена, влияет на всасывание железа и фолиевой кислоты, обладает антиоксидантным действием. Витамин С поддерживает нормальную подвижность сперматозоидов и качество эякулята, что оказывает влияние на мужскую фертильность, — заявила Тимощенко.

Собеседница добавила, что витамин А важен для нормальной работы иммунной системы, обеспечивает цветоощущение и ночное (сумеречное) зрение, а также участвует в сперматогенезе, оказывая влияние на мужскую фертильность. По ее словам, фолиевая кислота (В9) важна для кроветворения и синтеза нейромедиаторов.

Витамин Е: важный антиоксидант, оказывает влияние на липидный обмен и риски сердечно-сосудистых заболеваний, важен для нормального состояния кожи и волос, работы иммунной системы, у мужчин влияет на выработку тестостерона. Витамин В6: влияет на энергетический обмен, повышает физическую активность и выносливость, важен для кроветворения, жирового обмена и работы печени, — добавила она.

Эндокринолог Оксана Михалева ранее посоветовала отказаться от фастфуда, снеков, жирной и жареной пищи, а также от свежих овощей и фруктов при простуде. По ее словам, богатая клетчаткой пища в первые дни болезни будет вызывать чувство тяжести в желудке.