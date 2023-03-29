Названы пять способов сохранить мужское здоровье Терапевт Чиркова: мужское здоровье помогут сохранить отказ от спиртного и курения, морепродукты и мед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сохранить мужское здоровье помогут отказ от вредных привычек (алкоголь, курение), физическая активность, умение справляться со стрессом, употребление в пищу морепродуктов и соблюдение гигиены, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Эксперт добавила, что рацион должен включать нежирное мясо, натуральные фруктовые и овощные соки, орехи, мед и цитрусовые.

Сохранить мужское здоровье одним питанием невозможно. Необходимо отказаться от курения и алкоголя, быть физически активным, справляться со стрессом, соблюдать гигиену. При соблюдении этих правил дополнительным подспорьем для высоких показателей станут любые морепродукты, орехи, мёд, не жирное мясо, сыр, натуральные фруктовые и овощные соки, авокадо, бананы, цитрусовые, ягоды, — подчеркнула медик.

Она отметила, что жареное и копченое мясо, крепкий алкоголь и сладкие продукты, особенно газированная вода, являются самыми вредными продуктами для желудка. Врач также заявила, что в жирном мясе присутствует большое количество канцерогенов и других вредных веществ, мешающих усвоению продуктов в желудке и наносящих вред всему организму.

Ранее ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова рассказала, что для здоровья желудка не следует употреблять натощак продукты, содержащие соки цитрусовых фруктов. По ее словам, цитрусовые являются наиболее вредным продуктом на завтрак, поскольку при их употреблении организм человека вырабатывает соляную кислоту, способную привести к изжоге, рвоте, отрыжке и болям в области кишечника.