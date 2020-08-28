Телеведущая Первого канала отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву

https://static.news.ru/photo/2332f28a-e91b-11ea-b227-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ушакова Фото: City News Moskva/Global Look Press

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова отозвала иск к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, в котором она требовала возместить ей ущерб за разбитый Mercedes.

Как отмечается Савеловский суд Москвы прекратил производство по иску в связи с тем, что Мамаев полностью покрыл стоимость ремонта автомобиля телеведущей. Ушакова и её представитель полностью отказались от требований, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

NEWS.ru писал, что в мае полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев единолично выплатил телеведущей Ольге Ушаковой всю компенсацию в размере 321 тысячи 75 рублей за повреждение автомобиля во время потасовки, участником которой стал вместе с Александром Кокориным. По словам адвоката спортсмена Игоря Бушманов, ещё в 2018 году — до решения суда — Мамаев перечислил Ушаковой 200 тысяч рублей, но ведущая Первого канала не воспользовалась добровольной компенсацией.

В октябре 2018 года игравший за «Краснодар» Мамаев, нападающий «Зенита» Кокорин и несколько их друзей поучаствовали в двух драках в центре Москвы. В потасовках пострадал водитель Ушаковой Виталий Соловчук. Кроме того, получил повреждения автомобиль телеведущей.

Спортсменов признали виновными, и они провели в заключении 11 месяцев — до получения УДО в сентябре 2019-го. Мамаев потерял контракт с краснодарским клубом, а вернувшийся в «Зенит» Кокорин потерял большую часть зарплаты и перешёл в вынужденную аренду в «Сочи».

В конце апреля 2020 года Савеловский суд Москвы принял иск Ушаковой (по паспорту Маслий) к Кокорину и Мамаеву на 321 тыс. руб. Телеведущая требовала оплатить ей ремонт: в автомобиле было разбито стекло, а салон испачкан кровью водителя.