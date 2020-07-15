Телеведущая Ксения Собчак решила научить сына «не быть жертвой»

https://static.news.ru/photo/74cc610a-c759-11ea-81e8-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская телеведущая Ксения Собчак написала в своём Instagram пост о буллинге и харассменте. По её словам, она выступает против любых проявлений агрессии, однако считает, что зачастую люди сами ставят себя в позицию жертвы и позволяют окружающим себя обижать.

Почему одних мальчиков бьют в школе, а других, не менее «странных» по меркам одноклассников, обходят стороной? Мне кажется, харассмент работает так же, — написала Собчак в социальной сети.

Телеведущая также подчеркнула, что собирается научить своего трёхлетнего сына Платона никогда не становиться жертвой, передаёт «Экспресс Газета».

Самое главное, чему буду учить своего сына — никогда не принимать позицию жертвы. Это самая деконструктивная позиция в мире. Манипулируя чувством вины других, питаясь чужим сочувствием и находя причины для собственного бездействия в других, мы перекладываем ответственность с себя, а значит перестаём занимать активную жизненную позицию. Именно эта «позиция жертвы» делает людей неудачниками, — отмечает Собчак.

Большинство подписчиков телеведущей одобрили такую позицию. Однако поклонники также вспомнили недавнюю ситуацию с Региной Тодоренко, которая высказывала подобные мысли, но была подвергнута острой критике.

Так, Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье актрисы Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.

По её словам, ей самой пришлось обратиться к психологам из-за волны хейта. При этом многие её подруги признались, что тоже были жертвами домашнего насилия, но у них не хватало смелости рассказать об этом.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Максим Виторган оставил нелестный комментарий к одному из свежих постов своей бывшей жены Ксении Собчак. В социальной сети телеведущая опубликовала портрет их общего сына Платона, сидящего за столиком в кафе, и спросила у подписчиков, как они проводят свободное время.