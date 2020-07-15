Виторган «подколол» Собчак из-за фотографии сына

https://static.news.ru/photo/740d11ce-c6be-11ea-b4f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Актёр Максим Виторган оставил нелестный комментарий к одному из свежих постов своей бывшей жены Ксении Собчак.

В социальной сети телеведущая опубликовала портрет их общего сына Платона, сидящего за столиком в кафе, и спросила у подписчиков, как они проводят свободное время.

Я сижу с малышкой дома и зарабатываю по 70 тысяч в неделю, — прокомментировал пост знаменитости в Instagram актёр.

Собчак не ответила ничего, однако более 15 тысяч пользователей всего за несколько часов лайкнули комментарий её бывшего супруга и отметили: «Максим, вы — лучший».

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак и актёр Максим Виторган разорвали свои отношения официально. В июне 2020 года, отвечая на вопрос журналистов в эфире программы «Ты не поверишь», Собчак сказала, что разведена. Слухи об их совместном с экс-супругом отдыхе светская львица опровергла.