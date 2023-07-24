Телекритик назвал кандидатов на замену Васильеву в «Модном приговоре» Телекритик Горбунов: Рогов или Бартенев могут заменить Васильева в «Модном приговоре»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Васильев

Если историк моды Александр Васильев не будет ведущим «Модного приговора», то его должен будет заменить кто-то из дизайнеров-мужчин, заявил NEWS.ru телевизионный критик Александр Горбунов. По его словам, на эту роль подойдет стилист Александр Рогов или модельер Андрей Бартенев.

Не знаю, переманят ли Рогова с СТС вести такое шоу, но такой вариант можно рассмотреть. В разных вариантах он себя попробовал, но вопрос в том, отпустит ли его телеканал. Могут вернуть Андрея Бартенева, в 2017 году он неплохо заменил отсутствовавшего Васильева, почему нет, — сказал Горбунов.

Телекритик не исключил, что Первый канал может пригласить кого-то из бывших редакторов глянцевых журналов или же ведущих может быть несколько.

Ранее экс-сотрудник Первого канала сообщил, что шоу «Модный приговор» не появится в телевизионном эфире в обозримом будущем. Он подчеркнул, что с начала специальной военной операции место развлекательных программ в будни заняли общественно-политические, аналитические и новостные программы. Наиболее реальной является перспектива возращения «Модного приговора» не раньше чем через год в обновленном формате и с обновленным списком ведущих во главе с Юлией Барановской.

Издание KP.RU уточняет, что в настоящее время проект «Модный приговор» не закрыт, а временно приостановлен, как говорят на телевидении, «в отпуске».