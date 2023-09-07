Технолог поделилась секретом грамотной заморозки овощей на зиму Технолог Достовалова: перед заморозкой овощи нужно резать на кусочки

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Чтобы правильно заморозить овощи и фрукты на зиму, необходимо в первую очередь выбирать спелые продукты, без гнили и пятен, рассказала технолог Марина Достовалова. В беседе с изданием «Вести Подмосковья» специалист посоветовала перед заморозкой овощи и фрукты промыть и порезать на кусочки.

Заморозка овощей и фруктов является одним из способов сохранения их свежести и питательных веществ на длительное время. Для заморозки лучше всего выбирать свежие и спелые овощи и фрукты. Они должны быть без повреждений, гнили или пятен, — отметилаона.

Достовалова добавила, что овощи и фрукты также желательно очистить от кожуры и избавить от семян. При этом брокколи и цветную капусту нужно обдать кипятком или обработать паром, чтобы сохранить их цвет и текстуру.

После предварительной подготовки овощи и фрукты нужно упаковать в плотные пакеты или контейнеры, избегая попадания в них воздуха, и заморозить при температуре минус 18 градусов или даже ниже.

Не забудьте пометить упаковку с датой заморозки, чтобы знать, как долго продукт уже хранится, — подчеркнула технолог.

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева ранее предупредила, что немытые фрукты и овощи, особенно те, которые доставляются из-за границы, могут представлять опасность для организма из-за обработки воском. Эксперт уточнила, что употребление таких продуктов может вызвать аллергическую реакцию: зуд, высыпания или другие раздражения. Кроме того, могут возникнуть проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.