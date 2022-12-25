Тату-мастер назвал набирающий популярность тип нательного рисунка Тату-мастер Ермак: в боди-арте сейчас набирает популярность коллажирование направлений и стилей

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В последнее время россияне стали чаще делать выбор в пользу черно-белых татуировок из-за практичности данной палитры, заявил в разговоре с NEWS.ru тату-мастер Владимир Ермак. По его словам, такая цветовая гамма никогда не выходит из моды ввиду своей универсальности. При этом спикер подчеркнул, что в наши дни набирает популярность коллажирование направлений и стилей.

В настоящее время в моду снова входят масштабные татуировки. Все чаще выбирают татуировки черно-белые, потому что они практичнее. Черный цвет дольше выцветает и, как классический костюм, никогда не выходит из моды. Хотя последнее время коллажирование стилей и направлений становиться все популярнее. Ведь детализация и разнообразие стилей в одном проекте — это очень эффектно, — заявил Ермак.

По словам тату-мастера, наиболее респектабельно и престижно на текущий момент смотрятся коллажи из черно-белых татуировок с яркими цветными вкраплениями.

Авторское исполнение подобных стилей, отрисовка индивидуальных эскизов придает именно ту престижную нотку в татуировке для любого человека. Лучше поработать над эскизом с мастером, но добиться именно этих критериев, — высказался Ермак.

Он также выразил мнение, что нанесение на тело татуировок с изображениями, взятыми из интернета — это «удешевление себя, своих тату и своей жизни».

Ранее Ермак рассказал, что новый год привнесет свежее веяние во все сферы, и тату-культура не станет исключением. По его словам, в обществе уже осознали, что «партак-стиль» выглядит очень дешево и скудно. Масштаб тату-проектов к концу года растет, заметил мастер, подчеркнув, что сейчас «рукав» становится для многих «планом-минимумом».