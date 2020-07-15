Татарстан открывает предприятия общественного питания и торговые центры

https://static.news.ru/photo/01414a3c-c69d-11ea-92a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Татарстана приняли решение возобновить работу предприятий общественного питания, рынков, а также торговых центров. Соответствующие изменения внесены в постановление об ограничениях в период коронавирусной инфекции.

Так, кафе и рестораны республики могут возобновить свою работу при условии заполняемости мест не более 50%, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Речь идёт о дистанции между столиками не менее 1,5 м, перчаточно-масочном режиме для работников, регулярной дезинфекции помещений и наличии санитайзеров, следует из документа, опубликованного на сайте правительства республики.

Кроме того, допускается и банкетное обслуживание на летних верандах. В этом случае необходимо соблюдать все перечисленные выше требования и ограничить количество присутствующих так, чтобы на каждого гостя приходилось не менее 4 м2. Общее количество людей не должно превышать 50 человек.

Не менее строгие требования предусмотрены для рынков и торговых центров: не более одного человека на 4 м2 торгового зала, обязательный перчаточно-масочный режим для работников и посетителей, наличие резервуаров с антисептическими средствами для обработки рук и периодическая уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

Снятие ограничений также коснулось работы местных отделений ЗАГС. Теперь в помещениях площадью 40 м2 и менее допускается присутствие не более 10 человек, а если площадь помещения превышает 40 м2 — на каждого присутствующего должно приходиться не менее 4 м2.

Как уточняется, запрет продолжает действовать на проведение любых массовых мероприятий, работу кинотеатров, ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат, предоставление курения кальяна, перевозку в такси более двух взрослых пассажиров. В Татарстане по-прежнему обязательны перчаточно-масочный режим в магазинах и транспорте, а также соблюдение социальной дистанции.

Согласно последним данным, в Татарстане было зафиксировано 5093 случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди выздоровевших и выписанных из больниц числятся 3979 человек, от заболевания скончалось 16.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции 569 128. Выздоровели 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболел, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелился, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Абхазии продлили ограничения по пересечению границы с Россией.