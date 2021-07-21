Тараканы в доме и «левые» счета: с чем сталкиваются туристы на Чёрном море

Первая половина курортного сезона 2021-го осталась позади. По данным вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, туристический поток в регион в первой половине года превысил 6 млн человек, что на 16% больше доковидного 2019-го. Крым же, по данным главы республики Сергея Аксёнова, посетили 3,3 млн туристов, что на 50% больше, чем два года назад. Поток отдыхающих вырос за счёт туристов, которые раньше проводили отпуск за границей, сообщают эксперты. Многие из них остаются недовольны завышенными ценами, невежливым персоналом и даже откровенной антисанитарией в гостевых домах. NEWS.ru собрал истории об этом.
Такое себе удовольствие
Катарина из Москвы с подругой и двумя детьми решили отдохнуть в Сочи. Время выбрали самое «жаркое» — конец июня — начало июля. Мест в отелях днём с огнём было не сыскать. Свободные объекты размещения стоили огромных денег — по 200 тысяч рублей за двухместный номер. Девушки нашли коттедж с одной спальней и большой кухней. Цена аренды за 13 дней — 80 тысяч рублей, или более 6 тысяч в сутки. Неприятные сюрпризы начались почти сразу.
Проблемы с горячей водой. Её часто не было. Об этом никто не предупреждал заранее. Могли отключить на целый день. Когда в доме двое детей — это такое себе удовольствие, — сообщает собеседница NEWS.ru.
По стенам ползали огромные тараканы, наводя ужас на арендаторов. Катарина сообщила об этом хозяйке. Женщина лишь пожала плечами: вы же на юге, это нормально. В доме плохо работала канализация. Из раковины в кухне шёл резкий запах гнили, хозяйка коттеджа также проигнорировала этот факт. Зато под конец отдыха «стрясла» с девушек дополнительные три тысячи рублей. Ребёнок одной из них испачкал фломастерами покрывало.
Я как опытная мама знаю, что такое пятно выводится дешёвым пятновыводителем. Но она утверждала, что требуется химчистка. Спорить мы не стали, — сообщила Катарина.
Предпринимательница из Москвы Любовь Орлова, полная тёзка знаменитой актрисы, недавно отдыхала в Крыму. До этого девушка много лет посещала только заграничные курорты. Любовь оказалась в восторге от природы края и в ужасе от сервиса. Если в больших городах (Ялта и Севастополь) отношение к туристам на приемлемом уровне, то в Евпатории и Балаклаве принимать гостей достойно не научились.
Здесь вы по цене Турции получите условия минимальные. Может не работать душ, кондиционер, отсутствует сетка на окне, а персонал — хамит, — отметила девушка.
Любовь заранее забронировала номер повышенной комфортности в одной из гостиниц. Оплатила две дополнительные кровати для детей. На месте выяснилось, что для девушки приготовили другую комнату (меньшую по размеру) и без дополнительных спальных мест. Администратор развела руками: «Ну вот такой вам номер достался, что теперь». Справедливости удалось добиться только после долгих разборок. Любовь пригрозила пожаловаться управляющему, тогда её переселили в нужный номер.
Завтраки в отечественных гостиницах также пришлись не по вкусу предпринимательнице из Москвы. В дорогих отелях не умеют рассчитывать количество нужной пищи. Туристы остаются голодными.
Обычно за границей если что-то закончилось, то это докладывают до времени окончания завтрака. В России не так. Стоят пустые подносы и всё. Просишь у персонала принести добавки, а они грубоватым тоном отвечают, что всё съели, — сообщила Любовь.
Ещё один совет, который дала туристка всем отдыхающим в
Певица Регина Ромманова недавно вернулась с отдыха в санатории в Минеральных Водах и в Железноводске. Если сравнивать с Турцией и Кипром, ресторанный сервис в этих городах «оставляет желать лучшего», сообщила девушка. При этом цена отдыха на западных курортах не сильно отличается от российских.
Я недовольна качеством продуктов и ценами на блюда в ресторанах. За такую стоимость можно поужинать свежей рыбой или морепродуктами на берегу моря за границей, — отметила она в беседе с NEWS.ru.
Также российские города хоть и полны достопримечательностей, многие их них находятся в запустении. Никто не прикладывает усилия к их реконструкции.
С Турцией не сравнить
По соотношению цена-качество отдых в России проигрывает Турции, Испании, Египту и многим направлениям, сообщил в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Илья Уманский. Главная причина — отсутствие здоровой конкуренции. К так называемым отелям с «качественным номерным фондом» можно отнести не более 10% объектов размещения. Это здания не старше 10 лет или прошедшие реновацию. Гостиниц в России в принципе очень мало. Например, в Турции работают сотни крупных отелей 4 и 5 звёзд, в нашей стране — несколько десятков.
Чтобы решить эту проблему, нужно формировать инвестиционную привлекательность, то есть стимулировать желание инвесторов входить в этот бизнес. Качественных отелей должно открываться больше.
Одной из эффективных мер поддержки, по мнению Уманского, является субсидирование процентной ставки для кредиторов. Это улучшит инвестиционный климат и стимулирует российских и иностранных бизнесменов вкладываться в развитие отрасли.
Качественного рывка в туристической отрасли не стоит ждать, пока не решится проблема с кадрами, сообщила в беседе с NEWS.ru заведующая кафедрой туризма и гостиничного дела Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма Светлана Дусенко. Лучшие студенты после окончания вуза не идут работать по специальности из-за низкой оплаты труда.
Наших студентов зовут в Крым на зарплату в 16–20 тысяч рублей. Понятно, что мало кто будет работать за такой оклад. Даже если найдутся желающие, мало кто из них будет качественно делать свою работу за такие копейки.
Проблемы с сервисом и «разрыв» между заявленными ценами и качеством обслуживания в России существовал всегда. Тем не менее хороших гостиниц у нас немало и нужно уметь их выбирать, сообщил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Недовольство отелем и сервисом случается у так называемых самостоятельных туристов (их 70–80%), кто онлайн бронирует. Картинка может быть обманчивой. Не все имеют навыки отличить хороший отель от плохого. Для того чтобы избежать разочарований, я рекомендую пользоваться услугами туроператоров.
В ближайшие годы сервис в российских отелях улучшится. Пандемия коронавируса и закрытые границы, по мнению Барзыкина, стали толчком для развития туристического кластера в нашей стране. Отечественные отельеры никогда не сталкивались с таким количеством туристов. Они только учатся работать в новых условиях. Пока, конечно, это получается не у всех.
В конце апреля этого года в Координационном центре правительства России вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. До 2030 года планируется увеличить туристический поток с 65 до 140 млн поездок по стране в год и в два раза увеличить количество рабочих мест в отрасли. На реализацию нацпроекта планируется направить 529 млрд рублей, ещё 72 млрд — из региональных средств.