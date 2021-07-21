Тараканы в доме и «левые» счета: с чем сталкиваются туристы на Чёрном море

Первая половина курортного сезона 2021-го осталась позади. По данным вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, туристический поток в регион в первой половине года превысил 6 млн человек, что на 16% больше доковидного 2019-го. Крым же, по данным главы республики Сергея Аксёнова, посетили 3,3 млн туристов, что на 50% больше, чем два года назад. Поток отдыхающих вырос за счёт туристов, которые раньше проводили отпуск за границей, сообщают эксперты. Многие из них остаются недовольны завышенными ценами, невежливым персоналом и даже откровенной антисанитарией в гостевых домах. NEWS.ru собрал истории об этом.

Такое себе удовольствие

Катарина из Москвы с подругой и двумя детьми решили отдохнуть в Сочи. Время выбрали самое «жаркое» — конец июня — начало июля. Мест в отелях днём с огнём было не сыскать. Свободные объекты размещения стоили огромных денег — по 200 тысяч рублей за двухместный номер. Девушки нашли коттедж с одной спальней и большой кухней. Цена аренды за 13 дней — 80 тысяч рублей, или более 6 тысяч в сутки. Неприятные сюрпризы начались почти сразу.

Проблемы с горячей водой. Её часто не было. Об этом никто не предупреждал заранее. Могли отключить на целый день. Когда в доме двое детей — это такое себе удовольствие, — сообщает собеседница NEWS.ru.

По стенам ползали огромные тараканы, наводя ужас на арендаторов. Катарина сообщила об этом хозяйке. Женщина лишь пожала плечами: вы же на юге, это нормально. В доме плохо работала канализация. Из раковины в кухне шёл резкий запах гнили, хозяйка коттеджа также проигнорировала этот факт. Зато под конец отдыха «стрясла» с девушек дополнительные три тысячи рублей. Ребёнок одной из них испачкал фломастерами покрывало.

Я как опытная мама знаю, что такое пятно выводится дешёвым пятновыводителем. Но она утверждала, что требуется химчистка. Спорить мы не стали, — сообщила Катарина.

Предпринимательница из Москвы Любовь Орлова, полная тёзка знаменитой актрисы, недавно отдыхала в Крыму. До этого девушка много лет посещала только заграничные курорты. Любовь оказалась в восторге от природы края и в ужасе от сервиса. Если в больших городах (Ялта и Севастополь) отношение к туристам на приемлемом уровне, то в Евпатории и Балаклаве принимать гостей достойно не научились.

Здесь вы по цене Турции получите условия минимальные. Может не работать душ, кондиционер, отсутствует сетка на окне, а персонал — хамит, — отметила девушка.

Любовь заранее забронировала номер повышенной комфортности в одной из гостиниц. Оплатила две дополнительные кровати для детей. На месте выяснилось, что для девушки приготовили другую комнату (меньшую по размеру) и без дополнительных спальных мест. Администратор развела руками: «Ну вот такой вам номер достался, что теперь». Справедливости удалось добиться только после долгих разборок. Любовь пригрозила пожаловаться управляющему, тогда её переселили в нужный номер.

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Завтраки в отечественных гостиницах также пришлись не по вкусу предпринимательнице из Москвы. В дорогих отелях не умеют рассчитывать количество нужной пищи. Туристы остаются голодными.

Обычно за границей если что-то закончилось, то это докладывают до времени окончания завтрака. В России не так. Стоят пустые подносы и всё. Просишь у персонала принести добавки, а они грубоватым тоном отвечают, что всё съели, — сообщила Любовь.

Ещё один совет, который дала туристка всем отдыхающим в Крыму — постоянно проверять счета в ресторанах. Иногда в них оказываются блюда, которые человек не заказывал. Специально это делают официанты или случайно — история умалчивает. Во время отдыха у девушки было несколько таких случаев.

Певица Регина Ромманова недавно вернулась с отдыха в санатории в Минеральных Водах и в Железноводске. Если сравнивать с Турцией и Кипром, ресторанный сервис в этих городах «оставляет желать лучшего», сообщила девушка. При этом цена отдыха на западных курортах не сильно отличается от российских.

Я недовольна качеством продуктов и ценами на блюда в ресторанах. За такую стоимость можно поужинать свежей рыбой или морепродуктами на берегу моря за границей, — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Также российские города хоть и полны достопримечательностей, многие их них находятся в запустении. Никто не прикладывает усилия к их реконструкции.

Viktor Pogontsev/Russian Look

С Турцией не сравнить

По соотношению цена-качество отдых в России проигрывает Турции, Испании, Египту и многим направлениям, сообщил в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Илья Уманский. Главная причина — отсутствие здоровой конкуренции. К так называемым отелям с «качественным номерным фондом» можно отнести не более 10% объектов размещения. Это здания не старше 10 лет или прошедшие реновацию. Гостиниц в России в принципе очень мало. Например, в Турции работают сотни крупных отелей 4 и 5 звёзд, в нашей стране — несколько десятков.

Чтобы решить эту проблему, нужно формировать инвестиционную привлекательность, то есть стимулировать желание инвесторов входить в этот бизнес. Качественных отелей должно открываться больше. Уманский Илья глава комитета по внутреннему туризму АТОР глава комитета по внутреннему туризму АТОР

Одной из эффективных мер поддержки, по мнению Уманского, является субсидирование процентной ставки для кредиторов. Это улучшит инвестиционный климат и стимулирует российских и иностранных бизнесменов вкладываться в развитие отрасли.

Качественного рывка в туристической отрасли не стоит ждать, пока не решится проблема с кадрами, сообщила в беседе с NEWS.ru заведующая кафедрой туризма и гостиничного дела Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма Светлана Дусенко. Лучшие студенты после окончания вуза не идут работать по специальности из-за низкой оплаты труда.

Наших студентов зовут в Крым на зарплату в 16–20 тысяч рублей. Понятно, что мало кто будет работать за такой оклад. Даже если найдутся желающие, мало кто из них будет качественно делать свою работу за такие копейки. Светлана Дусенко заведующая кафедрой туризма и гостиничного дела Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма заведующая кафедрой туризма и гостиничного дела Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма

Проблемы с сервисом и «разрыв» между заявленными ценами и качеством обслуживания в России существовал всегда. Тем не менее хороших гостиниц у нас немало и нужно уметь их выбирать, сообщил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

admkrai.krasnodar.r

Недовольство отелем и сервисом случается у так называемых самостоятельных туристов (их 70–80%), кто онлайн бронирует. Картинка может быть обманчивой. Не все имеют навыки отличить хороший отель от плохого. Для того чтобы избежать разочарований, я рекомендую пользоваться услугами туроператоров. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

В ближайшие годы сервис в российских отелях улучшится. Пандемия коронавируса и закрытые границы, по мнению Барзыкина, стали толчком для развития туристического кластера в нашей стране. Отечественные отельеры никогда не сталкивались с таким количеством туристов. Они только учатся работать в новых условиях. Пока, конечно, это получается не у всех.

В конце апреля этого года в Координационном центре правительства России вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. До 2030 года планируется увеличить туристический поток с 65 до 140 млн поездок по стране в год и в два раза увеличить количество рабочих мест в отрасли. На реализацию нацпроекта планируется направить 529 млрд рублей, ещё 72 млрд — из региональных средств.