СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке

https://static.news.ru/photo/f0801b86-c090-11ea-8e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз журналистов России (СЖР) связывается с центральным аппаратом МВД, чтобы выяснить, насколько обоснованны были задержания журналистов на Лубянке.

Об этом РИА Новости рассказал глава СЖР Владимир Соловьёв. Отмечается, что журналисты вышли в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Мы связывается с центральным аппаратом МВД, чтобы понять, насколько обоснованны эти задержания и какова судьба журналистов, которые оказались задержаны, — цитирует его агентство.

Соловьёв добавил, что в Союзе обеспокоены этой ситуацией. Он также выразил надежду, что многие журналисты будут отпущены без составления протокола.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35.

Отмечается, что на продолжающейся акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержаны более 20 человек, в том числе журналисты «Коммерсанта», Reuters, издания «Проект» и Ксения Собчак. Как писал NEWS.ru, Собчак была в футболке с надписью в поддержку Сафронова и записывала подводку к своей программе на YouTube.