Сыроедческие спагетти из кабачка — будто паста, но на самом деле здорово

Сыроедческие спагетти из кабачка — будто паста, но на самом деле здорово

Если хотите попробовать что-то необычное и полезное, этот рецепт сыроедческих спагетти из кабачка с острым соусом отлично подойдёт. Быстро, вкусно и без варки — отличный выбор для лёгкого обеда или ужина.

Ингредиенты

Кабачок — 1 штука

Помидоры — 2 штуки

Перец болгарский — 1/2 штуки

Перец жгучий — по вкусу

Чеснок — 3 зубчика

Масло оливковое — 1-2 ст. л.

Соль — по вкусу

Базилик — 1 веточка

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Вымойте кабачок, помидоры, болгарский и жгучий перец, чеснок и базилик. Если кабачок зрелый, очистите его от кожуры.

Шаг 2

С помощью специальной терки для корейской моркови натрите кабачок тонкой длинной соломкой — это будут ваши «спагетти». Не добавляйте соль, чтобы овощи не пустили сок.

Шаг 3

Нарежьте помидоры и перец произвольно. Поместите их в блендер вместе с чесноком, базиликом, оливковым маслом и солью. Измельчите до однородного соуса.

Шаг 4

Полейте кабачковые «спагетти» приготовленным острым соусом. Блюдо готово к подаче.

Это лёгкое и ароматное блюдо станет отличной альтернативой обычной пасте и порадует любителей здорового питания. Попробуйте приготовить и оцените вкус!

Иногда утро начинается с желания чего-то домашнего и душевного, чтобы и сладко, и сытно. Именно в такие моменты я готовлю творожный пудинг с манкой и изюмом — он будто из детства.