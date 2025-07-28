Сыроедческие спагетти из кабачка — будто паста, но на самом деле здорово

Если хотите попробовать что-то необычное и полезное, этот рецепт сыроедческих спагетти из кабачка с острым соусом отлично подойдёт. Быстро, вкусно и без варки — отличный выбор для лёгкого обеда или ужина.
Ингредиенты
- Кабачок — 1 штука
- Помидоры — 2 штуки
- Перец болгарский — 1/2 штуки
- Перец жгучий — по вкусу
- Чеснок — 3 зубчика
- Масло оливковое — 1-2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Базилик — 1 веточка
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Вымойте кабачок, помидоры, болгарский и жгучий перец, чеснок и базилик. Если кабачок зрелый, очистите его от кожуры.
Шаг 2
С помощью специальной терки для корейской моркови натрите кабачок тонкой длинной соломкой — это будут ваши «спагетти». Не добавляйте соль, чтобы овощи не пустили сок.
Шаг 3
Нарежьте помидоры и перец произвольно. Поместите их в блендер вместе с чесноком, базиликом, оливковым маслом и солью. Измельчите до однородного соуса.
Шаг 4
Полейте кабачковые «спагетти» приготовленным острым соусом. Блюдо готово к подаче.
Это лёгкое и ароматное блюдо станет отличной альтернативой обычной пасте и порадует любителей здорового питания. Попробуйте приготовить и оцените вкус!
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