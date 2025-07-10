Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 10:26

Пышка в пижаме: творожный пудинг, который обнимет изнутри

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иногда утро начинается с желания чего-то домашнего и душевного, чтобы и сладко, и сытно. Именно в такие моменты я готовлю творожный пудинг с манкой и изюмом — он будто из детства.

Ингредиенты

  • творог — 220 г,
  • яйца — 2 шт.,
  • манная крупа — 40 г,
  • сахар — 70 г,
  • ванильный сахар — 10 г,
  • горячая вода — 90 г,
  • сливочное масло — 40 г,
  • изюм — 40 г,
  • соль — щепотка,
  • сметана — для смазывания,
  • масло — для формочек,
  • сахарная пудра — для украшения.

Манку заливаю горячей водой, изюм запариваю и обсушиваю. Творог перетираю с желтками, сахаром и ванилью, добавляю масло, манку, изюм, а потом — нежные взбитые белки. Массу раскладываю по смазанным формочкам, сверху мажу сметаной. Пеку при 250°C около 25 минут — пудинг поднимается, потом слегка оседает, но вкус от этого только лучше. Остужаю, припудриваю — и всё, душевный десерт готов!

Мечтаете о вкусном торте, но нет времени на выпечку? Этот необычный десерт из пряников и черешни станет вашим спасителем!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД раскрыли, заменят ли работники из Индии мигрантов из Средней Азии
«В ход идут лопаты»: на Западе высмеяли изменившуюся риторику Рютте
В США указали Трампу на политическое скудоумие по украинскому вопросу
В УФСИН подтвердили пожар в одной из колоний Соликамска
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности нового ковид-штамма «стратус»
Трамп утвердил часть военной помощи из списка Зеленского
Более 300 человек пострадали из-за массового отравления водой в Дагестане
Стало известно, почему хотят платить надбавки пенсионерам с 70 лет
Наступление ВС РФ на Харьков 10 июля: стояние на коленях, 2 км до Купянска
Кириленко отреагировал на задержание российского баскетболиста во Франции
Магнитные бури сегодня, 10 июля: что завтра, кто в опасности, головные боли
Кадры пожара в колонии в Пермском крае появились в Сети
Почему не работает YouTube 10 июля: замедление, как оживить видеохостинг
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся бойцам СВО
Психолог раскрыла, как легко отличить лень от прокрастинации
Белоусов наградил «Золотыми звездами» отличившихся участников спецоперации
Минтруд поставил точку в вопросе о завозе миллиона мигрантов из Индии
В Пулково подсчитали убытки из-за ограничения работы аэропорта
«Крыша поехала»: в ГД разнесли иллюзии Трампа о секретном оружии против РФ
«Запомнил достойным человеком»: Никитин высказался о Старовойте
Дальше
Самое популярное
Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.