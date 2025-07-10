Пышка в пижаме: творожный пудинг, который обнимет изнутри

Иногда утро начинается с желания чего-то домашнего и душевного, чтобы и сладко, и сытно. Именно в такие моменты я готовлю творожный пудинг с манкой и изюмом — он будто из детства.

Ингредиенты

творог — 220 г,

яйца — 2 шт.,

манная крупа — 40 г,

сахар — 70 г,

ванильный сахар — 10 г,

горячая вода — 90 г,

сливочное масло — 40 г,

изюм — 40 г,

соль — щепотка,

сметана — для смазывания,

масло — для формочек,

сахарная пудра — для украшения.

Манку заливаю горячей водой, изюм запариваю и обсушиваю. Творог перетираю с желтками, сахаром и ванилью, добавляю масло, манку, изюм, а потом — нежные взбитые белки. Массу раскладываю по смазанным формочкам, сверху мажу сметаной. Пеку при 250°C около 25 минут — пудинг поднимается, потом слегка оседает, но вкус от этого только лучше. Остужаю, припудриваю — и всё, душевный десерт готов!

Мечтаете о вкусном торте, но нет времени на выпечку? Этот необычный десерт из пряников и черешни станет вашим спасителем!