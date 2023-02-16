Сына Жириновского арестовали Суд арестовал сына Жириновского на 15 суток за избиение полицейского

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Олег Эйдельштейн

Сына экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна арестовали на 15 суток за избиение полицейского, передает Telegram-канал SHOT. Задержанный ударил сотрудника полиции в грудь в отделе, куда его доставили после потасовки в ресторане «Ткемали» в Москве. На него составили протокол за мелкое хулиганство.

Сотрудник ресторана, работавший в тот день, рассказал каналу, что Эйдельштейн едва не сорвал предложение, которое мужчина за соседним столиком делал своей девушке.

Это не первый случай, когда Эйдельштейн был замечен в подобных конфликтах. В апреле 2021 года сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров в столичном аэропорту Внуково подрался с Олегом Эйдельштейном. Сын покойного экс-лидера либерал-демократов написал на обидчика заявление в полицию.

Позднее выяснилось, что драка между Битаровым и Эйдельштейном в самолете произошла из-за того, что последний был пьян и задирался. По словам Битарова, Эйдельштейн поднялся на борт уже будучи пьяным, во время полета мужчину «растрясло», и он стал оскорблять не только отпрыска бывшего руководителя Северной Осетии, но и его родственников.