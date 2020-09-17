Сын Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией

https://static.news.ru/photo/0f46d666-f8d8-11ea-861f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай, который недавно забрал документы из БГУ, будет учиться в Москве. В целях безопасности молодого человека примут в учебное заведение под чужой фамилией.

Николай не будет у нас учиться. Нам запрещено давать официальные комментарии, так как человек не достиг совершеннолетия, и без согласия родителя мы не можем говорить о нём со СМИ, — сообщили KP.RU в минском лицее на условиях анонимности.

Бывший президент национальной Академии наук Александр Войтович подтвердил информацию о том, что Николай Лукашенко больше не учится в БГУ. По его словам, лицей осудил действия белорусского лидера. Также ситуация сложилась так, что семья главы государства находится в опасности.

У меня есть знакомства в сфере образования, и мне передали, что Коля переводится в гимназию при МГУ. Из лицея БГУ в гимназию МГУ перевестись будет просто. Говорят, что у Коли хорошие результаты по химии, биологии. На районной олимпиаде он призёр. Если не по блату, конечно, — такие вопросы возникают в подобных случаях, — добавил Войтович.

Бывший сотрудник КГБ заявил, что информация об обучении Николая засекречена. Однако знаменитый отец и сын хорошо отзывались об Академии имени Тимирязева в Москве. Лукашенко сам закончил сельскохозяйственный ВУЗ. Возможно, Николай сдаст экстерном экзамены за два класса, после чего сразу сможет поступить в институт.

Ситуация такая, что надо думать о конспирации. Поэтому принято правильное решение, что Коля будет учиться под вымышленной фамилией. И по крайней мере первое время — дистанционно. Пока он не будет ходить в учебное заведение, — объяснил бывший сотрудник спецслужб.

Ранее стало известно, что сын белорусского лидера забрал документы из лицея БГУ. Он должен был учиться в классе биологического профиля.

Лицей БГУ — самое сильное учреждение среднего образования в Белоруссии. Среди его учеников и выпускников — ряд победителей международных олимпиад по школьным предметам.

Массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. На улицы выходят не согласные с итогами выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а «на самом деле» победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, внучки президента Белоруссии Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ).