Священник рассказал, можно ли атеистам окунаться в прорубь на Крещение Священник Савченко: участие неверующих в крещенских купаниях не порицается церковью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Купание в проруби является народной традицией и не относится к церковным обрядам, поэтому участие неверующих и некрещеных в этом действе не нарушает канонов, и церковь не вправе им это запрещать, рассказал изданию «Слово и Дело» священник Николай Савченко. Единственным ограничением является участие в таинствах, пояснил он. Так, причащение можно проходить только после исповеди, а для присутствия на второй части литургии необходимо быть крещеным и верующим. В остальных случаях участие некрещеных в обрядах никак не порицается.

Купание в проруби — это даже не церковный обряд, а народная традиция. Поэтому церковь даже не имеет полномочий это запретить, — заявил Савченко.

Священник подчеркнул, что двери церкви открыты для всех. Савченко также отметил, что при купании в проруби важно делать это с чистыми помыслами.

Ранее врач-терапевт Ольга Минина рассказала, как подготовиться к окунанию в прорубь. В первую очередь специалист посоветовала убедиться в отсутствии хронических и простудных заболеваний. Чтобы натренировать организм, Минина посоветовала начать с выхода на балкон в легкой одежде. По словам спасателя Сергея Щетинина, начинать закаляться лучше за полгода до купаний.