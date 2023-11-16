«СВО нам послал Бог»: Михалков объяснил важность спецоперации Михалков: СВО нам послал Бог, чтобы мы наконец-то проснулись

Режиссер Никита Михалков заявил, что спецоперацию России послал Бог, передает корреспондент NEWS.ru c Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он объяснил, что если бы российские власти не сделали «шаг вперед», то неизвестно, что случилось бы со страной в будущем.

Специальную военную операцию нам послал Бог. Чтобы мы наконец-то проснулись, попытались понять, кто есть кто и что есть что. Чтобы попытались понять, что тысячелетнее желание, чтобы у нас не было наследия, подошло к возможности осуществиться, — считает кинорежиссер.

Ранее Михалков назвал российского исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) прекрасным певцом. Он добавил, что не имеет ничего против творчества артиста.

Летом режиссер встретился с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Он передал личному составу бригады сборники фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым. На встречу с режиссером также были приглашены бойцы, поступившие на службу по контракту.

До этого Михалков заявлял, что российские знаменитости, покинувшие страну после начала СВО, «сами выгнали из себя страну». По словам кинематографиста, уехавшие звезды не нужны на родине, поскольку все их места уже заняты новыми.