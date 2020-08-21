Свидетельствовавших в пользу Ефремова очевидцев заподозрили во лжи

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Защитники потерпевших по делу актера Михаила Ефремова потребуют возбуждения уголовного дела против свидетеля, который сообщил о том, что на месте водителя был другой человек, сообщает адвокат потерпевших Анна Бутырина.

Потребуем на стадии прений, — цитирует её «Интерфакс».

Ранее адвокат Ефремова вызвал в суд на допрос очевидца аварии - Александра Кобеца. Тот заявил в суде, что у него плохое зрение и он выпил с другом 1,5 литра пива. Он утверждал, что на водительском месте сидел другой человек, а Ефремов сидел рядом. При этом он не знает Михаила Ефремова, но «лицо известное».

Более того, Кобец не смог узнать и себя на видеозаписях, которые имеются в материалах дела. По мнению Бутыриной речь идёт о даче заведомо ложных показаний и она намерена возбудить уголовное дело в отношении Кобеца. Но на данной стадии процесса этого нельзя сделать.

Инцидент произошёл 8 августа. Михаил Ефремов находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. Автомобиль актёра въехал в фургон Сергея Захарова на большой скорости.

В результате столкновения водитель фургона получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.

Как писал NEWS.ru, эксперт Юрий Фиалко во время допроса по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде заявил, что экспертиза двух автомобилей, которая проведена ЭКЦ МВД и есть в материалах дела, недостаточно полная.