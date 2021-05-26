Свидетелю защиты по делу историка Соколова заплатили за показания

https://static.news.ru/photo/b782bd6e-be2a-11eb-9437-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Свидетель по делу историка Соколова актёр Александр Лепихов заявил о подкупе со стороны адвокатов подсудимого. По его словам, в общей сложности за показания на судебном заседании 26 октября адвокаты Александр Торгашев и Фёдор Гущин перевели ему на банковскую карту 325 тысяч рублей.

По моему мнению, в подкупе так или иначе участвовали все трое — Олег Соколов, адвокат Федор Гущин (заместитель председателя МКА «Магнетар») и адвокат Александр Торгашев (преподаватель юрфака СПбГУ и сотрудник АБ «Шварц и партнеры»). Текст показаний и ответов на вопросы мне предоставили заранее, — написал он.

Также он сообщил, что несколько дней назад уже подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить против адвокатов и Соколова уголовное дело о подкупе свидетеля (309-я статья УК).

Другой адвокат Олега Соколова, Сергей Лукьянов, который также представлял его интересы в суде, отказался давать комментарии по этой ситуации. Адвокат Торгашев не ответил на звонки и сообщения корреспондента NEWS.ru.

Лепихов также отказался от разговора, заявив, что сам всё прокомментирует в соцсетях, а «вам веры нет, вы всё переврëте и смысл свой придумаете, и свой заголовок дурной и неверный».

NEWS.ru подробно рассказывал, какие показания в суде дал свидетель Лепихов.

В декабре 2020 года суд признал историка виновным в убийстве и в незаконном хранении оружия и приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвинялся в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, они вызвали спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Историк сразу признал свою вину, однако позже, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление. «Девушка, которая мне казалась идеальным созданием, превратилась в существо из страшной сказки», — объяснял он причину своего поступка.

Следователи отправляли Соколова на психолого-психиатрическую экспертизу, в декабре 2019 года институт им. Сербского признал его вменяемым.

В начале судебных слушаний по существу историк неожиданно отказался от своего адвоката Александра Почуева, широко комментировавшего его дело в СМИ. Новым защитником Соколова стал Сергей Лукьянов.