«Соколов сыграет по моему сценарию»: как идёт рассмотрение дела историка

В суде Санкт-Петербурга продолжается рассмотрение уголовного дела против историка Олега Соколова, прогремевшего на всю страну в ноябре 2019 года. Свои доказательства представляет сторона защиты. Адвокаты пригласили в суд знакомых и друзей Соколова, которые в своих показаниях делали акцент на его конфликте с Евгением Понасенковым, намекая, что травля со стороны последнего могла привести к трагедии. Сегодня в суде допрашивали актёра Александра Лепихова: по его словам, оппонент историка планировал устроить нападение на Соколова, совершив при этом сексуальное насилие. Подробности — в материале NEWS.ru.

Разбирательство по делу Соколова в суде началось в июне, и до недавнего времени свои доказательства представляло обвинение. Недавно настала очередь стороны защиты: в суде уже допрошены с десяток знакомых и друзей историка. Прежде всего, они дают характеристику его личности, рассказывают о том, что он был «добрым, нежным и мягким» семьянином, но легко поддавался эмоциям и мог вспылить. Особый акцент при допросе адвокаты Соколова делали на его конфликте с Евгением Понасенковым.

Напомним, последний уже судился с историком дважды в гражданском процессе: он обвинил Соколова в плагиате, а тот подал в суд. Второй иск был от Понасенкова за оскорбление. Сейчас защита с помощью свидетелей пытается обратить внимание суда на то, что оппонентом Соколова была организована травля, которая длилась в течение двух лет. В суде не раз вспоминали ситуацию, возникшую на одной из лекций историка, где он вступил в полемику с двумя молодыми людьми, которых вскоре силой вывели из зала, как один из примеров нападок. Убийство Соколовым своей возлюбленной Анастасии Ещенко они считают следствием этой травли и длительного стресса, которые, по мнению адвокатов, организовал Понасенков.

Так, сегодня в суде в качестве свидетеля защиты выступил актёр Александр Лепихов. Лично с подсудимым он не знаком, зато знает Понасенкова, с которым изначально состоял в хороших отношениях. Своё выступление он начал с заявления, что Соколов нуждается не в защите, а в восстановлении справедливости. Свидетель рассказал, что Понасенков в течение двух лет занимался травлей историка и однажды в личном разговоре заявил, что «Соколов сыграет по моему сценарию».

По словам Лепихова, это очень злобный и мстительный человек, который не смог простить историку публичного конфликта. Мужчина также утверждает, что Понасенков пытался вовлечь его в их разборки: призывал писать на доцента жалобы после инцидента на лекции, позже просил помочь организовать на него нападение.

Он просил организовать группу сильных ребят, поймать Соколова, избить, поставить на колени, совершить сексуальное насилие и помочиться на лицо. Всё это нужно было записать на видео и прислать ему, — сказал Лепихов.

Он добавил, что у него в Facebook осталась переписка, которая подтверждает эти слова. Кроме того, буквально на днях молодой человек планирует обратиться в следственные органы с просьбой привлечь Понасенкова к ответственности.

Александр Лепихов

Последней каплей для прекращения общения, продолжает свидетель, стал случай, произошедший дома у Понасенкова. Якобы он пригласил Лепихова для репетиции будущего спектакля по новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции», но обманул его.

Когда я пришёл, он лежал связанный на полу и просил его унизить, — говорит Лепихов.

Адвокат Соколова Александр Торгашев в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что его подзащитный долгое время находился в психотравмирующей ситуации, это обстоятельство также должно быть учтено судом.

Одной из частей этой ситуации была травля. Системная, методичная, спланированная травля. Эти обстоятельства имеют юридическое значение. Александр Торгашев адвокат адвокат

Адвокат отметил, что в 2020 году сам получал угрозы расправы за то, что ведёт это дело. По его словам, от лица защитников уже подано несколько заявлений в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Понасенкова.

Первое заявление подали в конце августа, оно касается дачи им ложных показаний в суде — он говорил, что не испытывает неприязни к Соколову, хотя это очевидно не так. Второе подано пару недель назад, касается его угроз как Соколову, так и другим лицам в течение 2018–2019 годов, — рассказывает Торгашев.

Адвокат говорит, что сейчас эти заявления «переданы для принятия процессуального решения».

Свидетель Лепихов утверждает, что в его адрес также поступали угрозы от Понасенкова. Мужчина не угодил ему тем, что согласился давать показания во время разбирательств в гражданском суде между Понасенковым и Соколовым.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Убийство произошло в квартире доцента 8 ноября 2019 года. У Соколова и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков. Аспирантка погибла после того, как ей в голову было произведено несколько выстрелов из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки.

Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, вызвавшие спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности. Историк сразу признал свою вину, однако позже, уже в суде, пытался обвинить погибшую в том, что она вынудила его пойти на преступление.

Девушка, которая мне казалась идеальным созданием, превратилась в существо из страшной сказки, — объяснял он причину своего поступка.

Следователи отправили Соколова на психолого-психиатрическую экспертизу. В декабре 2019 года Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского признал его вменяемым.

В начале судебных слушаний по существу историк неожиданно отказался от своего адвоката Александра Почуева, широко комментировавшего его дело в СМИ. Новыми защитниками Соколова стали Сергей Лукьянов и Александр Торгашев.