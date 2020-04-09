Коронавирус внёс коррективы в уклад жизни почти всех людей в мире. Многие оказались «в четырёх стенах» без возможности встретиться со второй половинкой или отправиться на свидание. На помощь пришёл Интернет — люди в режиме онлайн заводят новые романтические отношения и поддерживают старые. О плюсах и минусах такого способа общения NEWS.ru рассказали эксперты.

Главный недостаток знакомства в Сети — вероятность зависнуть в ней надолго и так и не перейти к встрече вживую. Об этом изданию рассказала известная сваха, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова. Она посоветовала при знакомстве в Интернете сразу спрашивать человека о его готовности встречаться лично.

Есть маленький секрет. Если вы не смогли договориться о встрече три раза, общение нужно прекращать. Тут действует главное правило — человек всегда найдёт время на то, что ему действительно важно. Вопрос даже не в том, хочет ли мужчина встретиться с конкретной женщиной, а в том, желает ли он в принципе ходить на свидания в реальной жизни. Роза Сябитова сваха, ведущая программы «Давай поженимся» сваха, ведущая программы «Давай поженимся»

Некоторые представительницы прекрасного пола во время онлайн-общения наделяют собеседника вымышленными качествами. Он интересен самой девушке, однако не имеет ничего общего с реальностью, поясняет Сябитова. Всё дело в том, что привычки и образ мышления человека намного шире познаются именно при личном общении.

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Кроме того, долго общаясь в Интернете, дамы зачастую мысленно успевают пройти с мужчиной множество этапов отношений.

В своей голове женщина может уже познакомиться с родителями мужчины, выйти замуж и сто раз разругаться с ним. И когда девушка приходит на реальное свидание, у неё возникает масса претензий к партнёру. А он не может понять, откуда взялось такое поведение, — пояснила Сябитова.

При этом просматривая и анализируя анкеты на сайтах знакомств во время карантина, можно приобрести навык специалиста по подбору персонала, считает сваха. После окончания периода самоизоляции это поможет выстраивать отношения намного быстрее и качественнее.

Начало общения через переписку и видеосвязь имеет множество других преимуществ. Главное из них — на свидании в онлайн-формате человек чувствует себя более спокойно и расслабленно. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Общаясь в Интернете, человек может в любой момент начать встречу и завершить её, если собеседник не понравился. А свидание вживую быстро закончить удаётся не всегда. Кроме того, разговор в онлайн-формате не требует такой длительной подготовки и согласования времени встречи. Свидания по видеосвязи имеют ещё один плюс — за один вечер можно пообщаться с очень многими людьми.

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Если люди друг другу понравились в онлайне, то они, скорее всего, смогут довольно быстро начать откровенно общаться на расстоянии. Связано это с тем, что открыться друг другу всегда легче, если каждый в этот момент находится дома — на своей территории. После такого опыта общаться на откровенные темы вживую будет уже не так сложно. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Люди, у которых отношения начались прямо перед карантином и продолжаются по видеосвязи, тоже получат интересный опыт. В условиях самоизоляции у них появится много времени на общение друг с другом. Это поможет довольно быстро понять, испытывают ли партнёры настоящий интерес друг к другу или первое впечатление было ошибочным, заявил сексолог.