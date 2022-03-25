Суровый прагматизм: юрист о решении РФ выйти из соглашения о пенсиях в СНГ

Юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что Россия с 1 января 2023 года выйдет из Соглашения о пенсионных гарантиях прав граждан СНГ. По словам собеседника, «это вполне нормальная ситуация», так как идёт речь о выживании нашей экономики. Все почему-то считают, что патриотизм — это высокое, идеалистическое, но нет, это суровый прагматизм, подчеркнул спикер.

Государство прежде всего стоит на страже интересов своих граждан. Это нормально. Прошло со времён Советского Союза 30 лет. Те пенсионеры, которые вкладывали свой труд в экономику именно РСФСР, они в массе своей умерли. Поэтому платить людям, которые ни дня не работали на нашу экономику и при этом получают наши пенсии, — это нерационально. Тем более что очень многие страны СНГ крайне недружественно к нам настроены. Зачем укреплять их экономику? У нас есть свои граждане, свои старики, нам их кормить, — считает экономист.

Он напомнил, что нынешнему поколению повезло родиться в «золотой век», так как в последние годы не было серьёзных конфликтов.

Мы с вами пришли в то замечательное время, когда речь идёт о выживании. Сейчас каждая страна стала за себя. Просто нам с вами повезло жить, ну, условно говоря, в «золотой век». Наши родители жили в многополярном мире. А мы с вами жили в то время, когда огромная половина мира потерпела в войне поражение, и мы жили, пользуясь теми крохами, которые остались от наследия Советского Союза. Поэтому таких серьёзных, огромных конфликтов не было, — подытожил Подъяблонский.

Ранее стало известно, что Министерство труда и МИД РФ разработали проект федерального закона, согласно которому Россия с 1 января 2023 выйдет из Соглашения о пенсионных гарантиях прав граждан СНГ. Решение об отказе от соглашения было принято из-за большой нагрузки на бюджет страны. Пенсионеры не заметят изменений, так как выход России из этого соглашения не станет поводом для изменения назначенных пенсий.