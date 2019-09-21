Немецкая компания, на которую работали освобождённые из плена пиратов моряки из РФ, отказалась называть уплаченную за россиян (и пленников из других стран) сумму выкупа.
Пресс-атташе посольства РФ в Камеруне Игорь Димитриев рассказал об этом
В данном случае — то же самое, сумму выкупа мы не знаем, — резюмировал пресс-атташе.
В августе пираты захватили восемь из 12 членов экипажа коммерческого судна у берегов Камеруна возле порта Дуала с целью выкупа. Среди захваченных было трое граждан РФ. 22 сентября посольство РФ в Камеруне подтвердило информацию об освобождении россиян из плена, передавал News.ru. В настоящий момент моряки находятся в Германии, их жизни ничего не угрожает.