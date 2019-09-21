https://static.news.ru/photo/93072e0a-dd50-11e9-8b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Dietrich/imageBROKER.com/Global Look Press

Немецкая компания, на которую работали освобождённые из плена пиратов моряки из РФ, отказалась называть уплаченную за россиян (и пленников из других стран) сумму выкупа.

Пресс-атташе посольства РФ в Камеруне Игорь Димитриев рассказал об этом РИА Новости . По его словам, обычной практикой в таких случаях является не разглашать подобную информацию, так как она является коммерческой тайной.

В данном случае — то же самое, сумму выкупа мы не знаем, — резюмировал пресс-атташе.

В августе пираты захватили восемь из 12 членов экипажа коммерческого судна у берегов Камеруна возле порта Дуала с целью выкупа. Среди захваченных было трое граждан РФ. 22 сентября посольство РФ в Камеруне подтвердило информацию об освобождении россиян из плена, передавал News.ru. В настоящий момент моряки находятся в Германии, их жизни ничего не угрожает.