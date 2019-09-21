https://static.news.ru/photo/50351362-dd2d-11e9-b974-fa163e074e61_660.jpg Здание посольства РФ в Камеруне Фото: Russian Embassy in Cameroon/facebook.com

Российские посольство в камерунской столице Яунде подтвердило информацию об освобождении моряков из РФ, захваченных пиратами у берегов Камеруна 15 августа.

Сообщение об этом диппредставительство разместило в Facebook. Информацию дипломатам подтвердили представители компании-работодателя захваченных граждан РФ.

Жизни и здоровью россиян ничего не угрожает. В настоящее время они находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину, — говорится в сообщении.

Как передавал News.ru, пираты захватили восемь из 12 членов экипажа судна «Мармалайта». Плавсредство подверглось нападению в районе порта Дуала. Нападавшие, по одной из версий, могли быть из Нигерии.