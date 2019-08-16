https://static.news.ru/photo/6e7d6f62-c041-11e9-8f33-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Россиян с грузового судна «Мармалайта» захватили нигерийские пираты. Об этом заявил пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян.

Трое российских моряков находились на судне «Мармалайта», на которое напали, предположительно, нигерийские пираты, — сообщил он в эфире телеканала « Россия 24 ».

Он добавил, что российские дипломаты взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами для содействия скорейшему освобождению российских граждан. Судно было атаковано в районе порта Дуала. В общей сложности злоумышленники захватили восемь человек.

Ранее News.ru писал, что российские моряки, захваченные пиратами у побережья Камеруна, являются офицерами грузового судна «Мармалайта» — капитаном, старшим помощником и старшим механиком.