Судья уличила Серебренникова во лжи

https://static.news.ru/photo/6c0df470-b7b4-11ea-8502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» отрицали причастность к хищениям, чтобы обмануть суд и избежать наказания, заявила судья Мещанского суда столицы Олеся Менделеева.

Суд находит показания Серебренникова, Итина и Малобродского, которые не признали вину, попыткой ввести суд в заблуждение и уйти от ответственности за содеянное, — цитирует РИА Новости Менделееву.

По мнению судьи, эти показания опровергаются другими доказательствами.

Как писал NEWS.ru, ранее свидетели заявляли, что на них оказывали давление сотрудники следствия. Многие из них в ходе слушания отказались от своих показаний. Поэтому судья Олеся Менделеева взяла за основу показания, данные на стадии предварительного следствия.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против Серебренникова в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.

Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали. По делу проводились три оценочные экспертизы проекта: две из них усмотрели хищения, одна их не нашла и даже установила, что режиссёр сэкономил часть средств.

22 июня прокурор запросил для фигурантов дела реальные сроки: шесть лет колонии общего режима для Серебренникова, пять лет для Малобродского и по четыре года для Итина и Апфельбаум.