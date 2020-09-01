Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/af746146-ec56-11ea-b007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. Прения сторон назначены на 3 сентября.

Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября 10:00 мск, — сообщила судья Елена Абрамова.

На прениях стороны смогут обобщить доказательства, а гособвинение — озвучить наказание, которое считает справедливым для подсудимого. После завершения прений Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдёт на вынесение приговора.

Как писал NEWS.ru, Ефремов впервые согласился дать показания в суде по своему делу. Он заявил, что помнит только, что искал пиво, а откуда у него в организме наркотики, не знает. Подсудимый также заявил о монтаже видео, которое появилось сразу после ДТП. На нём, выходя из машины, артист признаёт вину. По его словам, из видео вырезана частица «не», и вместо фразы «Я не виноват» все услышали признание «Я виноват».

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.