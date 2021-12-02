Суд заменил Соболь условное наказание реальным

Симоновский суд Москвы заменил условные исправительные работы годом реальных экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена) Любови Соболь. Прежнее решение ведомства было вынесено по делу о незаконном проникновении в квартиру, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката оппозиционера Владимира Воронина.

Суд заменил Любови условное наказание на реальное, — сказал юрист.

Наказание было изменено после обращения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в суд с соответствующей просьбой. В апреле 2021 года мировой судья судебного участка московского района Новокосино приговорил Соболь к году исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне Мосгорсуд приговор утвердил.

В августе суд признал Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции, проходившей в январе. Ей назначили полтора года ограничения свободы. В частности, ей запрещалось покидать Московскую область без согласия специализированного госоргана. Почти сразу после оглашения приговора Соболь уехала из России. Она объявлена в розыск.